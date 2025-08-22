Массимиилано Аллегри: «Цель «Милана» – попадание в ЛЧ. Чемпионат похож на круиз, не должно быть взлетов и падений»

Массимилиано Аллегри высказался о целях «Милана».

«Я считаю, что единственное, что нужно делать, – это стремиться к максимуму.

Чемпионат, я всегда говорю, похож на круиз. Не должно быть взлетов и падений. Будут хорошие моменты, надеюсь, много, но будут и трудные. Равновесие должно царить внутри «Милана ». Наша цель – попадание в Лигу чемпионов», – сказал главный тренер «Милана».