Массимиилано Аллегри: «Цель «Милана» – попадание в ЛЧ. Чемпионат похож на круиз, не должно быть взлетов и падений»
Массимилиано Аллегри высказался о целях «Милана».
«Я считаю, что единственное, что нужно делать, – это стремиться к максимуму.
Чемпионат, я всегда говорю, похож на круиз. Не должно быть взлетов и падений. Будут хорошие моменты, надеюсь, много, но будут и трудные. Равновесие должно царить внутри «Милана». Наша цель – попадание в Лигу чемпионов», – сказал главный тренер «Милана».
Увольнять ли Семака?27545 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости