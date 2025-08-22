Александр Мостовой: «Спартак» по игре еще никому не уступил в этом сезоне. Не нравится, что слова об отставке Станковича начали звучать после первого матча»

Александр Мостовой дал комментарий по поводу игры «Спартака» в сезоне РПЛ.

Команда тренера Деяна Станковича набрала 5 очков в 5 матчах чемпионата.

– Как вам начало сезона от «Спартака»? Что думаете о возможной отставке Станковича?

– Мне не нравится, что слова об отставке Деяна начали звучать после первой же игры.

У нас многие команды набирают такое же количество очков, как «Спартак», а многие и меньше. Почему‑то никто не говорит про отставки. Давайте подождем.

Впереди будет несколько игр, «Спартак» их выиграет и будет в лидирующей группе.

– То есть после пары игр вопрос об отставке может закрыться?

– Ну, конечно.

В перерыве матча с «Зенитом» счет был 2:1. Все кричали, как болельщики болели, переживали. «Спартак» по игре никому еще не уступил в этом сезоне, как это банально ни звучало бы.

«Динамо», «Спартак» и «Зенит» все равно наберут свои очки. Конечно, они будут наверху.

Не могу поверить, что с футболистами такого качества будут на 10-12 местах, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.