Каррагер о «Ливерпуле» и Исаке: «Если предложат больше 130 млн фунтов, это перебор. Пора думать о плане Б. Слот не сможет защищать титул с тремя профильными игроками атаки»

Джейми Каррагер считает, что у «Ливерпуля» должен быть альтернативы Исаку.

Ранее «Ньюкасл» не продал Александера Исака «красным» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой.

«Трансферная сага Александера Исака может определить исход сезона для «Ньюкасла» и «Ливерпуля».

Сегодня происходит кризис Эдди Хау. Скоро может наступить кризис Арне Слота.

У клубов остается все меньше времени, чтобы обеспечить себе необходимую огневую мощь. Если Исак не станет игроком «Ливерпуля» в начале следующей недели, ему и Слоту придется смириться с тем, что этого не произойдет в это трансферное окно.

Несмотря на все похвалы «Ливерпулю» за их действия этим летом – а никто не восхищается им больше меня – ближайшие несколько дней имеют решающее значение для защиты титула.

Слот не сможет защищать титул, имея в распоряжении всего трех профильных игроков атаки: Мохамеда Салаха, Коди Гакпо и Юго Экитике. Они не смогут нести бремя бомбардиров без как минимум еще одного, а лучше двух, первоклассных игроков в передней линии, особенно учитывая, что в декабре Салах будет участвовать в Кубке африканских наций. «Ливерпуль» должен быть хладнокровен. Вопрос не может стоять как «Исак или никто».

Каким бы ни был их план Б, им нужно начать думать о его реализации. Когда «Ливерпуль» продал Луиса Диаса, доверие к ответственным за стратегию было настолько велико, что предполагалось, что у них есть более молодая замена.

Конечно, я хотел бы, чтобы шведский нападающий стал игроком «Ливерпуля», но не любой ценой, и предположение о том, что первое предложение в 110 миллионов фунтов за Исака «смехотворно», оторвано от реальности.

Если «Ливерпуль» предложит больше 130 миллионов фунтов, это будет перебор. За такую ​​сумму можно было бы нацелиться на Килиана Мбаппе», – написал экс-защитник «красных» Каррагер.

