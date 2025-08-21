Защитник «Лилля» Туре порвал «кресты» в матче 1-го тура Лиги 1. Он может пропустить остаток сезона

Защитник «Лилля» Усман Туре пропустит остаток сезона из-за травмы.

Клуб сообщил, что 20-летний футболист перенесет операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена. Туре получил травму в матче 1-го тура Лиги 1 против «Бреста » (3:3).

Как сообщает GFFN со ссылкой на La Voix du Nord, защитник «Лилля » может выбыть до конца сезона-2025/26.