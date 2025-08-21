Семак о возможных трансферах «Зенита» до конца летнего окна: «Один-два игрока в лучшем случае. По легионерам заявка на сегодняшний день заполнена»
Сергей Семак ответил на вопрос об усилениях «Зенита» до конца трансферного окна.
«Посмотрим. Процесс работы на трансферном рынке безостановочный. В любой момент могут быть какие-то изменения, но они будут, конечно, небольшие. Один-два игрока в лучшем случае, наверное», – сказал главный тренер «Зенита».
Также Семак сообщил, что «Зенит» в текущее трансферное окно не планирует подписывать иностранцев.
На сегодняшний день у нас заявка заполнена по легионерам, поэтому нет. Если только кто-то уйдет, и на его место кто-то придет», – сказал Семак.
Отметим, что летнее трансферное окно в России продлится до 11 сентября включительно.
