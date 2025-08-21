«Байер» купил Баде у «Севильи» за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
Лоик Баде стал игроком «Байера».
Немецкий клуб объявил о переходе 25-летнего защитника из «Севильи». Стороны подписали контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 миллионов евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Ла Лиги французский футболист провел 32 матча. Его статистику можно найти здесь.
