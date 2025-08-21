«Байер» купил Баде у «Севильи» за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет

Лоик Баде стал игроком «Байера».

Немецкий клуб объявил о переходе 25-летнего защитника из «Севильи». Стороны подписали контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Ла Лиги французский футболист провел 32 матча. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.bayer04.de/