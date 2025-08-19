«Байер» и «Севилья» согласовали трансфер Баде за 30 млн евро с учетом бонусов (Фабрис Хокинс)

Лоик Баде близок к переходу в «Байер».

Леверкузенский клуб договорился с «Севильей» о трансфере защитника, сообщает журналист Фабрис Хокинс. Сумма сделки составит 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В данный момент «Байер » и Баде обсуждают условия 5-летнего контракта.

В прошлом сезоне Баде провел за «Севилью» 32 матча в Ла Лиге. Статистику 25-летнего защитника можно найти здесь .