«Байер» и «Севилья» согласовали трансфер Баде за 30 млн евро с учетом бонусов (Фабрис Хокинс)
Лоик Баде близок к переходу в «Байер».
Леверкузенский клуб договорился с «Севильей» о трансфере защитника, сообщает журналист Фабрис Хокинс. Сумма сделки составит 30 миллионов евро с учетом бонусов.
В данный момент «Байер» и Баде обсуждают условия 5-летнего контракта.
В прошлом сезоне Баде провел за «Севилью» 32 матча в Ла Лиге. Статистику 25-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
