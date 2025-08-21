«Милан» продал Окафора «Лидсу» за 21 млн евро и бонусы
Ноа Окафор перешел из «Милана» в «Лидс».
Английский клуб объявил о подписании 25-летнего вингера. Стороны заключили контракт на 4 года.
Ранее сообщалось, что «павлины» заплатят 21 миллион евро и бонусы за игрока.
В прошлом сезоне Окафор выступал за «Милан», а также за «Наполи» на правах аренды. Он сыграл в общей сложности 15 матчей в Серии А и забил один гол. Подробную статистику швейцарца можно найти здесь.
Увольнять ли Семака?18024 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лидса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости