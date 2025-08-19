«Милан» продаст Окафора в «Лидс» за 21 млн евро и бонусы. «Россонери» приобрели вингера за 15,5 млн в 2023 году

Ноа Окафор близок к переходу в «Лидс» из «Милана».

Английский клуб договорился о приобретении 25-летнего вингера.

«Милан » получит 21 миллион евро и бонусы за переход швейцарского футболиста.

В 2023 году итальянский клуб купил Ноа Окафора за 15,5 миллиона евро у «Зальцбурга».

В прошлом сезоне Окафор выступал за «Милан», а также за «Наполи» на правах аренды. Он сыграл в общей сложности 15 матчей в Серии А и забил один гол.