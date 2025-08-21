«Кремонезе» купил Санабрию у «Торино» за 2,5 млн евро и бонусы
Антонио Санабрия перешел в «Кремонезе» из «Торино».
Клубы из Кремоны объявил о подписании 29-летнего нападающего. Стороны заключили контракт на 3 года.
По информации Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты.
В прошлом сезоне Серии А парагваец провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Фото: https://uscremonese.it/
Увольнять ли Семака?18041 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Кремонезе»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости