«Кремонезе» купил Санабрию у «Торино» за 2,5 млн евро и бонусы

Антонио Санабрия перешел в «Кремонезе» из «Торино».

Клубы из Кремоны объявил о подписании 29-летнего нападающего. Стороны заключили контракт на 3 года.

По информации Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты.

В прошлом сезоне Серии А парагваец провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .

Фото: https://uscremonese.it/