ЦСКА сыграет с «Акроном». Приходите поддержать армейцев в домашнем матче против тольяттинцев!
ЦСКА принимает «Акрон» в шестом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 24 августа, в 17:30 на стадионе «ВЭБ Арена».
ЦСКА после пяти туров чемпионата расположился на третьей строчке в турнирной таблице, имея 11 очков в активе. Тольяттинцы же идут на восьмом месте, обладая шестью очками. Армейцы, команде нужна ваша поддержка в матче против «Акрона»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Увольнять ли Семака?18017 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
