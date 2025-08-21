ЦСКА сыграет с «Акроном». Приходите поддержать армейцев в домашнем матче против тольяттинцев!

ЦСКА принимает «Акрон» в шестом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 24 августа, в 17:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА после пяти туров чемпионата расположился на третьей строчке в турнирной таблице, имея 11 очков в активе. Тольяттинцы же идут на восьмом месте, обладая шестью очками. Армейцы, команде нужна ваша поддержка в матче против «Акрона»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .