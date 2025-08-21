Медведев о возможной отставке Семака из «Зенита»: «Спекуляции начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу»
Александр Медведев оценил возможность отставки Сергея Семака из «Зенита».
Петербургский клуб набрал 6 очков в 5 матчах сезона и находится на девятой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ.
Председатель правления «Зенита» ответил на предположения о том, что клубу нужно завершить сотрудничество с главным тренером.
«Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу», – сказал Александр Медведев.
Увольнять ли Семака?16608 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
