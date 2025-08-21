Рашид Рахимов: «Спартак» будет бороться за чемпионство – их положение не должно вводить «Рубин» в заблуждение. Они выглядели очень хорошо против «Зенита»

Рашид Рахимов назвал «Спартак» претендентом на чемпионство.

23 августа «Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 6-го тура Мир РПЛ.

Команда тренера Деяна Станковича набрала 5 очков в 5 матчах сезона.

«Положение «Спартака » не должно нас вводить в заблуждение. Такие отрезки бывают у многих команд.

Для меня «Спартак» – это команда, которая будет бороться за чемпионство.

Усиление со скамейки у них соответствует самому высокому уровню. В матче против «Зенита» они выглядели очень хорошо», – сказал главный тренер «Рубина » Рашид Рахимов .