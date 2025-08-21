Экс-селекционер «Галатасарая» Дечдели стал международным шеф-скаутом «Спартака». Он будет работать удаленно (Иван Карпов)
Эмре Дечдели стал скаутом «Спартака».
41-летний бывший селекционер «Галатасарая» назначен на должность международного шеф-скаута «Спартака», сообщил журналист Иван Карпов.
Дечдели будет работать не в штатной структуре клуба, а удаленно из Стамбула.
Специалист займется просмотром потенциальных новичков для «Спартака» из всех стран мира.
В этом сезоне команда тренера Деяна Станковича набрала 5 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
