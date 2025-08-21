Экс-селекционер «Галатасарая» Дечдели стал международным шеф-скаутом «Спартака». Он будет работать удаленно (Иван Карпов)

Эмре Дечдели стал скаутом «Спартака».

41-летний бывший селекционер «Галатасарая » назначен на должность международного шеф-скаута «Спартака», сообщил журналист Иван Карпов.

Дечдели будет работать не в штатной структуре клуба, а удаленно из Стамбула.

Специалист займется просмотром потенциальных новичков для «Спартака » из всех стран мира.

В этом сезоне команда тренера Деяна Станковича набрала 5 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.