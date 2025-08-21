Андрей Канчельскис: «Жалко болельщиков «Спартака» – команда будет бороться за 4-5 место. Красно-белые многих покупают, но где-то ошибаются – это футбол»

Андрей Канчельскис не считает «Спартак» претендентом на топ-3 в РПЛ.

Команда тренера Деяна Станковича набрала 5 очков в 5 матчах чемпионата.

«Спартак », понятно, пропускает и играет ненадежно в обороне. Поэтому и купили защитника Илью Самошникова.

«Спартак» многих покупает, но где-то ошибается. Это футбол.

Мне жалко, конечно, болельщиков «Спартака», команда будет бороться за 4-5 место в этом сезоне», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .