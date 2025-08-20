«Болонья» за 8 млн евро и бонусы купила защитника «Кальяри» Дзортеа
В «Болонью» перешел Надир Дзортеа.
По информации инсайдера Николо Скиры, «Кальяри» получит за защитника 8 млн евро, также предусмотрены бонусы. Контракт рассчитан до 2029 года с опцией продления еще на сезон.
В чемпионате Италии в прошлом сезоне Дзортеа провел 35 игр и забил 6 голов. Подробно со статистикой 26-летнего итальянца можно ознакомиться здесь.
