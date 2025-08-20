«Болонья» за 8 млн евро и бонусы купила защитника «Кальяри» Дзортеа

В «Болонью» перешел Надир Дзортеа.

По информации инсайдера Николо Скиры, «Кальяри » получит за защитника 8 млн евро, также предусмотрены бонусы. Контракт рассчитан до 2029 года с опцией продления еще на сезон.

В чемпионате Италии в прошлом сезоне Дзортеа провел 35 игр и забил 6 голов. Подробно со статистикой 26-летнего итальянца можно ознакомиться здесь .

Фото: bolognafc.it