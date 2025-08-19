Каземиро про 0:1 от «Арсенала»: «МЮ» играл лучше – команда на правильном пути. Не скажу, что поражение – это нормально, потому что мы должны побеждать»
Каземиро заявил, что «Манчестер Юнайтед» двигается в правильном направлении.
Команда тренера Рубена Аморима уступила «Арсеналу» (0:1) в матче первого тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» всегда должен думать о победе. Не скажу, что поражение – это нормально, потому что мы должны побеждать. «Манчестер Юнайтед» всегда должен побеждать.
Думаю, что у нас были хорошие моменты. Мы играли лучше, но нужно побеждать. Мы на правильном пути.
За последние несколько лет мы несколько раз выходили в финал, например, в Лиге Европы в прошлом сезоне, но нам не хватает победы.
Мало кто из клубов выигрывает эти кубки. Нам нужно продолжать думать о победе и прибавлять», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
