Бэйли, об аренде которого сегодня объявила «Рома», получил травму на 1-й тренировке. Вингер может пропустить до 3 недель

Леон Бэйли травмировался на первой тренировке с «Ромой».

Сегодня римский клуб объявил о подписании вингера «Астон Виллы » на правах аренды с возможностью выкупа.

По информации Il Messaggero, футболист получил повреждение на сегодняшней тренировке.

Завтра ямайский игрок должен пройти обследование. Ожидается, что он может пропустить до трех недель.