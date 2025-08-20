Бэйли, об аренде которого сегодня объявила «Рома», получил травму на 1-й тренировке. Вингер может пропустить до 3 недель
Леон Бэйли травмировался на первой тренировке с «Ромой».
Сегодня римский клуб объявил о подписании вингера «Астон Виллы» на правах аренды с возможностью выкупа.
По информации Il Messaggero, футболист получил повреждение на сегодняшней тренировке.
Завтра ямайский игрок должен пройти обследование. Ожидается, что он может пропустить до трех недель.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RomaPress
