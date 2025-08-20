«Рома» арендовала Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с правом выкупа за 22 млн
Леон Бэйли стал игроком «Ромы».
Римский клуб объявил о подписании вингера «Астон Виллы» на правах аренды с возможностью выкупа.
По информации The Athletic, за аренду игрока «джаллоросси» заплатят 3 миллиона евро, а полноценный трансфер обойдется им в 22 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Бэйли провел 24 матча, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ромы»
