«Наполи» «настойчиво» пытается арендовать Хейлунда у «МЮ» и верит, что игра в ЛЧ привлечет форварда

«Наполи» активизировал работу над трансфером Расмуса Хейлунда.

Сегодня стало известно, что лучший бомбардир неаполитанцев Ромелу Лукаку пропустит 3-4 месяца из-за травмы бедра.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио , чемпионы Италии «настойчиво» пытаются арендовать датчанина с правом выкупа. Они уверены, что футболист согласится – не в последнюю очередь из-за возможности играть в Лиге чемпионов.

Отмечается, что переговоры с «МЮ » проходят достаточно благоприятно для «Наполи ».

Хейлунд провел 62 матча в АПЛ за два сезона и забил 14 голов. Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь .