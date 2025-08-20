«Наполи» «настойчиво» пытается арендовать Хейлунда у «МЮ» и верит, что игра в ЛЧ привлечет форварда
«Наполи» активизировал работу над трансфером Расмуса Хейлунда.
Сегодня стало известно, что лучший бомбардир неаполитанцев Ромелу Лукаку пропустит 3-4 месяца из-за травмы бедра.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, чемпионы Италии «настойчиво» пытаются арендовать датчанина с правом выкупа. Они уверены, что футболист согласится – не в последнюю очередь из-за возможности играть в Лиге чемпионов.
Отмечается, что переговоры с «МЮ» проходят достаточно благоприятно для «Наполи».
Хейлунд провел 62 матча в АПЛ за два сезона и забил 14 голов. Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
