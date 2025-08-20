Лукаку пропустит 3-4 месяца, хотя обойдется без операции на бедре. «Наполи» не включит форварда в заявку на ЛЧ
Ромелу Лукаку выбыл почти до конца года.
Ранее стало известно, что форвард получил травму бедра и выбыл на существенный срок.
По данным Sky Sport Italia, 32-летний футболист проконсультировался со специалистами в Бельгии. Было решено обойтись без операции.
Однако Лукаку все равно пропустит три-четыре месяца. «Наполи» не станет включать его в заявку на Лигу чемпионов.
В минувшем сезоне Ромелу провел 36 игр в Серии А и забил 14 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Увольнять ли Семака?10712 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости