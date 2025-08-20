Лукаку пропустит 3-4 месяца, хотя обойдется без операции на бедре. «Наполи» не включит форварда в заявку на ЛЧ

Ромелу Лукаку выбыл почти до конца года.

Ранее стало известно , что форвард получил травму бедра и выбыл на существенный срок.

По данным Sky Sport Italia, 32-летний футболист проконсультировался со специалистами в Бельгии . Было решено обойтись без операции.

Однако Лукаку все равно пропустит три-четыре месяца. «Наполи » не станет включать его в заявку на Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Ромелу провел 36 игр в Серии А и забил 14 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .