  Лукаку пропустит 3-4 месяца, хотя обойдется без операции на бедре. «Наполи» не включит форварда в заявку на ЛЧ
Лукаку пропустит 3-4 месяца, хотя обойдется без операции на бедре. «Наполи» не включит форварда в заявку на ЛЧ

Ромелу Лукаку выбыл почти до конца года.

Ранее стало известно, что форвард получил травму бедра и выбыл на существенный срок.

По данным Sky Sport Italia, 32-летний футболист проконсультировался со специалистами в Бельгии. Было решено обойтись без операции.

Однако Лукаку все равно пропустит три-четыре месяца. «Наполи» не станет включать его в заявку на Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Ромелу провел 36 игр в Серии А и забил 14 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
logoРомелу Лукаку
logoЗдоровье
logoНаполи
logoтравмы
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Бельгии по футболу
