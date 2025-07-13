Эллиотт интересен «Вест Хэму». Клуб пока не сделал предложение «Ливерпулю», но смотрит на сделку с оптимизмом (The Guardian)

Харви Эллиотт интересен «Вест Хэму».

Как сообщает The Guardian, лондонский клуб хочет расширить состав после продажи Мохаммеда Кудуса в «Тоттенхэм».

В «Вест Хэме » считают Эллиота ключевой целью на позицию атакующего полузащитника. Пока что клуб не делал предложений по англичанину, однако подготовка к трансферу ведется, и лондонцы с оптимизмом смотрят на возможность заключения сделки.

Ранее Эллиот заявлял, что может рассмотреть иные варианты развития карьеры из-за отсутствия регулярных выходов в стартовом составе «Ливерпуля ». В прошлом сезоне Харви провел 18 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 2 передач. В среднем он проводил на поле 20 минут.

Отмечается, что «Вест Хэм», также рассматривает полузащитника «красных» Тайлера Мортона .

«Ливерпуль» хотел бы получить 40 млн фунтов с правом обратного выкупа за Эллиотта, 50 млн – без выкупа