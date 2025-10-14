Форвард «Спартака» Угальде набрал 1+1 за сборную Коста-Рики в матче квалификации ЧМ с Никарагуа (4:1)
Манфред Угальде набрал 1+1 за сборную Коста-Рики.
Форвард «Спартака» помог своей национальной команде обыграть Никарагуа (4:1) в квалификации ЧМ-2026.
23-летний нападающий сделал голевую передачу в первом тайме и забил во втором.
После 4 туров Коста-Рика с 6 очками занимает второе место в таблице группы C. Лидирует команда Гондураса с 8 очками.
Прямую путевку на чемпионат мира получит команда, занявшая итоговое первое место в группе. У команды, занявшей второе место, будет возможность сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости