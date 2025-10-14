Форвард «Спартака» Угальде набрал 1+1 за сборную Коста-Рики в матче квалификации ЧМ с Никарагуа (4:1)

Манфред Угальде набрал 1+1 за сборную Коста-Рики.

Форвард «Спартака » помог своей национальной команде обыграть Никарагуа (4:1) в квалификации ЧМ-2026 .

23-летний нападающий сделал голевую передачу в первом тайме и забил во втором.

После 4 туров Коста-Рика с 6 очками занимает второе место в таблице группы C . Лидирует команда Гондураса с 8 очками.

Прямую путевку на чемпионат мира получит команда, занявшая итоговое первое место в группе. У команды, занявшей второе место, будет возможность сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.