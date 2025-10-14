  • Спортс
Форвард «Спартака» Угальде набрал 1+1 за сборную Коста-Рики в матче квалификации ЧМ с Никарагуа (4:1)

Манфред Угальде набрал 1+1 за сборную Коста-Рики.

Форвард «Спартака» помог своей национальной команде обыграть Никарагуа (4:1) в квалификации ЧМ-2026.

23-летний нападающий сделал голевую передачу в первом тайме и забил во втором. 

После 4 туров Коста-Рика с 6 очками занимает второе место в таблице группы C. Лидирует команда Гондураса с 8 очками. 

Прямую путевку на чемпионат мира получит команда, занявшая итоговое первое место в группе. У команды, занявшей второе место, будет возможность сыграть в межконтинентальных стыковых матчах. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
