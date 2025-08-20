  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гогниев дисквалифицирован на пять матчей за агрессивное поведение в матче с «Тюменью». Тренер «Алании» оскорблял судей и бросал бутылки
Видео
12

Гогниев дисквалифицирован на пять матчей за агрессивное поведение в матче с «Тюменью». Тренер «Алании» оскорблял судей и бросал бутылки

Спартак Гогниев дисквалифицирован за агрессивное поведение.

Тренер «Алании» пропустит следующие пять матчей из-за наказания, которое вынес КДК РФС.

Гогниев позволил себе негативные высказывания после удаления в матче 5-го тура Leon Второй лиги А с «Тюменью» (1:2). Также он оттолкнул сотрудника владикавказского клуба и дважды бросил на землю бутылки с водой.

«Мы рассматривали дело в отношении главного тренера «Алании» Гогниева, он был удален за две желтые карточки, то есть автоматическая дисквалификация. После предупреждения он вышел на поле и начал оскорблять судейскую бригаду, более того, он кинул две бутылки и ударил скамейку запасных рукой. Гогниев выступил на заседании, не отрицал, что все это делал. Мы спросили про причины, он назвал судейство. Это отнюдь его не оправдывает.

Он на наших заседаниях уже четвертый раз, это характеризует человека, его манеру поведения. Решение следующее: за оскорбительное поведение он дисквалифицирован на четыре матча, не считая автоматической. То есть пять матчей. А за неспортивное поведение – [штраф] 25 тыс. рублей», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Увольнять ли Семака?8448 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ТАСС
logoВторая лига А
logoАлания Владикавказ
logoсудьи
logoСпартак Гогниев
КДК РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Арсенал» не пойдет за Родриго, если травма Хавертца окажется тяжелой. Лондонцы постараются арендовать кого-нибудь или подписать за небольшие деньги – Варди, возможно
4 минуты назад
Защитник «Зенита» Ренан интересен «Васко да Гама». Медведев подтвердил: «Идут переговоры»
613 минут назад
Акинфеев об игре ногами: «Для меня важна надежность, переломить меня трудно. Не хочу разыграть от ворот и через 5 секунд получить гол. Привез бы кто-то в финале Кубка – и до свидания»
1540 минут назад
«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте
2259 минут назад
Леау не сыграет с «Кремонезе» из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче с «Бари». Участие вингера «Милана» в игре с «Лечче» под вопросом
1сегодня, 15:42
Мерсон о Дьокереше против «МЮ»: «Сака стоит 100 млн и почти не касался мяча, Шоу его выключил, но об этом мало говорят, потому что это Сака. Зато в случае с дебютантом – бурная реакция»
6сегодня, 15:33
ЦСКА обратился в ЭСК по поводу неудаления Лещука в эпизоде с Круговым и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»
40сегодня, 15:27
Блогер Голдбридж приобрел права на показ пятничных матчей Бундеслиги в Великобритании. Впервые матчи европейской топ-лиги будет транслировать ютубер (The Athletic)
22сегодня, 15:26
«Балтика» может стать российским «Лестером». В футболе нет сверхъестественных вещей. И наш клуб ближе всех к Европе, недалеко на еврокубки ехать». Филин о калининградцах
23сегодня, 15:20
Черданцев не верит в чемпионство «Локо»: «Объективно слабее по составу, чем «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Нельзя русскими футболистами конкурировать с игроками из разных стран»
114сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Когда возникает спорная ситуация с судьей-женщиной, сразу все ополчаются. Стереотипное мышление сплошь и рядом – мужское мировоззрение сложно поменять». Батыршина о скандале с комментатором Боярским
2 минуты назад
«Барселона» договорилась с властями города об использовании «Олимпик Льюис Компанис» до конца февраля на случай проблем с возвращением на «Камп Ноу»
113 минут назад
Купленный за 10 млн евро новичок «Пармы» Фриган порвал «кресты». Форварда подписали на прошлой неделе
120 минут назад
Джо Коул: «Сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время, но ему купили Дьокереша, над которым висит знак вопроса. Вот если бы «Арсенал» взял Осимхена... А пока «Ливерпуль» остается лучшей командой»
430 минут назад
Суарес хочет завершить карьеру вместе с Месси: «Мы говорим об этом много лет. Но каждый из нас примет правильное для себя решение»
131 минуту назад
Гарначо рассказал друзьям, что переходит в «Челси», хотя «синие» просили вингера «МЮ» набраться терпения. Переговоры клубов активизируются в ближайшие дни (talkSPORT)
233 минуты назад
Баэна получил мышечную травму на тренировке «Атлетико». Вингера купили за 45+5 млн евро в июле
44 минуты назад
Тель об оскорблениях после матча с «ПСЖ»: «Расизму нет места в нашем обществе. Это не сломает меня, каждый день – это урок»
246 минут назад
«Ювентус» связался с «Челси» по трансферу Чуквуэмеки. «Синие» уже отклонили несколько предложений «Боруссии»
856 минут назад
Канчельскис о «Динамо»: «Если они проигрывают, то футболисты, тренеры и руководство плохие, выигрывают – все хороши. У нас постоянно делают поспешные выводы»
559 минут назад