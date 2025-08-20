Гогниев дисквалифицирован на пять матчей за агрессивное поведение в матче с «Тюменью». Тренер «Алании» оскорблял судей и бросал бутылки

Спартак Гогниев дисквалифицирован за агрессивное поведение.

Тренер «Алании» пропустит следующие пять матчей из-за наказания, которое вынес КДК РФС.

Гогниев позволил себе негативные высказывания после удаления в матче 5-го тура Leon Второй лиги А с «Тюменью» (1:2). Также он оттолкнул сотрудника владикавказского клуба и дважды бросил на землю бутылки с водой.

«Мы рассматривали дело в отношении главного тренера «Алании» Гогниева, он был удален за две желтые карточки, то есть автоматическая дисквалификация. После предупреждения он вышел на поле и начал оскорблять судейскую бригаду, более того, он кинул две бутылки и ударил скамейку запасных рукой. Гогниев выступил на заседании, не отрицал, что все это делал. Мы спросили про причины, он назвал судейство. Это отнюдь его не оправдывает.

Он на наших заседаниях уже четвертый раз, это характеризует человека, его манеру поведения. Решение следующее: за оскорбительное поведение он дисквалифицирован на четыре матча, не считая автоматической. То есть пять матчей. А за неспортивное поведение – [штраф] 25 тыс. рублей», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.