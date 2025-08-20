Радимов о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «С удалением Сантоса не согласен, это не наступ, обычная подножка. По пенальти – Умяров здорово рисует, судья купился»
«Зенит» сыграл вничью с красно-белыми в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Защитник петербуржцев Сантос наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку.
«По тому, как складывался матч, плюс удаление Сантоса – я, кстати, не согласен с удалением совершенно, это не наступ, это обычная подножка, желтую за такое не показывают, «Зенит» должен был уехать более довольным.
По пенальти я не могу сказать точно, какой контакт там был, потому что у судей может быть совершенно другая камера. По той камере, что мы видим, контакт, мне кажется, с мячом у обоих футболистов, но Умяров здорово «рисует» и падает первым. То есть в этом плане он оказался хитрее Мантуана, на что судья купился.
Был там контакт или нет – есть другие камеры, нам их, к сожалению, не показывают, как и переговоры с ВАР, поэтому до конца я здесь не могу сказать, что было или нет», – сказал бывший полузащитник «Зенита».