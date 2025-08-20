«Погнали!» Роналду после победы над «Аль-Иттихадом» Бензема в 1-м матче сезона
Криштиану Роналду оценил победу в первом матче сезона.
В 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» Карима Бензема (2:1).
«Погнали!» – написал форвард «Аль-Насра».
