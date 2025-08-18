Роналду, Феликс, Мане представили домашнюю форму «Аль-Насра» от Adidas на сезон-2025/26

«Аль-Наср» презентовал форму на сезон-2025/26.

Клуб из Эр-Рияда показал домашний комплект от компании Adidas, выполненный в желтом цвете с синими вставками.

В ролике про новую форму снялись Криштиану Роналду , Жоау Феликс , Садьо Мане и другие игроки команды.

«Наследие, которое не меркнет... Каждый год – новый облик, но эмблема клуба делает его вне времени 💛», – говорится в сообщении «Аль-Насра ».

Скриншоты: x.com/AlNassrFC_EN