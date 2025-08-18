Роналду, Феликс, Мане представили домашнюю форму «Аль-Насра» от Adidas на сезон-2025/26
«Аль-Наср» презентовал форму на сезон-2025/26.
Клуб из Эр-Рияда показал домашний комплект от компании Adidas, выполненный в желтом цвете с синими вставками.
В ролике про новую форму снялись Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Садьо Мане и другие игроки команды.
«Наследие, которое не меркнет... Каждый год – новый облик, но эмблема клуба делает его вне времени 💛», – говорится в сообщении «Аль-Насра».
Скриншоты: x.com/AlNassrFC_EN
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Аль-Насра» в X
