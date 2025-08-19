Карим Бензема: «Роналду – легенда футбола. Он внес и продолжает вносить большой вклад в этот спорт. Могу пожелать ему всего наилучшего»

Карим Бензема назвал Криштиану Роналду легендой футбола.

19 августа в Гонконге пройдет полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттихадом».

«Это не матч Карима против Криштиану.

Могу сказать, что он легенда футбола. Он внес и продолжает вносить большой вклад в этот вид спорта. Могу пожелать ему всего наилучшего.

Мы сыграем друг против друга, но это больше матч «Аль-Насра » против «Аль-Иттихада», – сказал нападающий «Аль-Иттихада » Карим Бензема .