Карим Бензема: «Роналду – легенда футбола. Он внес и продолжает вносить большой вклад в этот спорт. Могу пожелать ему всего наилучшего»
Карим Бензема назвал Криштиану Роналду легендой футбола.
19 августа в Гонконге пройдет полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттихадом».
«Это не матч Карима против Криштиану.
Могу сказать, что он легенда футбола. Он внес и продолжает вносить большой вклад в этот вид спорта. Могу пожелать ему всего наилучшего.
Мы сыграем друг против друга, но это больше матч «Аль-Насра» против «Аль-Иттихада», – сказал нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
