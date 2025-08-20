«Айнтрахт» продал Траппа «Парижу» за 1 млн евро. 35-летний вратарь подписал контракт на 3 года

Кевин Трапп покинул «Айнтрахт», проведя в клубе в общей сложности 10 лет.

О трансфере 35-летнего немца объявил «Париж». Контракт с вратарем рассчитан до 2028 года.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, за Траппа клуб Лиги 1 заплатил 1 млн евро.

Голкипер провел в «Айнтрахте» семь сезонов подряд после трансфера из «ПСЖ». До выступления за столичный клуб он отыграл за франкфуртцев еще три сезона – с 2015 по 2018 год.

Фото: parisfc.fr