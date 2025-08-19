Рафинья о «Золотом мяче»: «Даже быть на церемонии – уже победа для меня, учитывая все, через что я прошел»
Рафинья Диас не планирует пропускать церемонию вручения «Золотого мяча».
– Люди считают, что вы будете одним из претендентов на «Золотой мяч» в этом сезоне. Что вы об этом думаете?
– Сделаю все, что в моих силах, чтобы играть лучше, чем прежде.
– Увидим ли мы вас в Париже в сентябре?
– Слушайте, учитывая все, через что я прошел в своей карьере, даже быть на этой церемонии – уже победа для меня. Одна из главных в профессиональной жизни.
Это не та цель, которую я для себя определил, моя цель – быть лучше, чем вчера, чем в прошлом сезоне, Так что если я на церемонии вручения «Золотого мяча» – это уже победа для меня, – сказал вингер «Барселоны» в интервью, которое France Football взял у него в январе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
