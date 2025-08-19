«Фенербахче» Моуринью ведет переговоры об аренде Альвареса у «Вест Хэма» с правом выкупа. Хавбек интересен «Порту» и «Боруссии» Дортмунд (The Guardian)

«Фенербахче» может подписать Эдсона Альвареса из «Вест Хэма».

По информации The Guardian, турецкий клуб ведет переговоры об аренде мексиканского полузащитника с опцией выкупа. «Вест Хэм » оченивает Альвареса в 20 миллионов фунтов – отмечается, что уход игрока, зарабатывающего около 115 млн фунтов в неделю, увеличит бюджет клуба на новые трансферы.

В аренде Альвареса также заинтересованы «Порту» и «Боруссия » Дортмунд. Полузащитник пока не принял решение о своем будущем.

В прошлом сезоне Альварес провел за «Вест Хэм» 28 матчей в АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь .