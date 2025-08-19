«Истанбул» заплатил ЦСКА за трансфер Файзуллаева. Игрок будет заявлен на ближайший матч («Чемпионат»)
«Истанбул» оплатил трансфер Аббосбека Файзуллаева.
Игрок будет заявлен на ближайший матч турецкой команды, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
«Инстанбул» успешно оплатил большую часть контракта. ЦСКА отправил международный трансферный сертификат.
Сообщалось, что сумма трансфера составляет 7,5 млн евро. «Башакшехир» ранее заявлял о проблемах с переводом денег.
А что теперь делать со Станковичем?25951 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
