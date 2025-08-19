Петржела о «Зените»: «Клуб должен формироваться из игроков академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Семаку больше нечего дать команде»
Властимил Петржела выразил разочарование из-за положения «Зенита» в РПЛ.
Команда набрала 6 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.
– Мне грустно из-за текущего положения «Зенита» в РПЛ, но это результат плохой кадровой политики команды.
Российский клуб должен формироваться из игроков собственной академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Она больше не выпускает таких игроков, как Аршавин, Малафеев, Денисов и другие.
– Готовы ли вы вновь возглавить «Зенит», чтобы помочь команде исправить турнирное положение?
– Точно не я.
– Руководство «Зенита» продолжает доверять Сергею Семаку. Это справедливо?
– Сергею давно следовало бы уйти. Ему больше нечего дать команде, – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
