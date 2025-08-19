Петржела о «Зените»: «Клуб должен формироваться из игроков академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Семаку больше нечего дать команде»

Властимил Петржела выразил разочарование из-за положения «Зенита» в РПЛ.

Команда набрала 6 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.

– Мне грустно из-за текущего положения «Зенита» в РПЛ , но это результат плохой кадровой политики команды.

Российский клуб должен формироваться из игроков собственной академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Она больше не выпускает таких игроков, как Аршавин , Малафеев , Денисов и другие.

– Готовы ли вы вновь возглавить «Зенит», чтобы помочь команде исправить турнирное положение?

– Точно не я.

– Руководство «Зенита» продолжает доверять Сергею Семаку. Это справедливо?

– Сергею давно следовало бы уйти. Ему больше нечего дать команде, – сказал бывший главный тренер «Зенита » Властимил Петржела.