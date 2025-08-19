  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Романцев о матче «Спартака» и «Зенита»: «Осадок остался от господина Барко – что ты выпендриваешься? Пробей нормально. Зачем эти паузы?»
4

Романцев о матче «Спартака» и «Зенита»: «Осадок остался от господина Барко – что ты выпендриваешься? Пробей нормально. Зачем эти паузы?»

Олег Романцев недоволен тем, как Эсекиэль Барко исполнил пенальти.

«Спартак» и «Зенит» сыграли 2:2 в матче пятого тура Мир РПЛ. Хавбек красно-белых Эсекиэль Барко не забил пенальти в добавленное время ко второму тайму.

– Результат 2:2. Насколько ничейные результаты в таких серьезных матчах для вас были удовлетворительными?

– У меня все-таки остался осадок от игры не столько команды, сколько от господина Барко, который придумал вот это. Судье видней, было там два касания, не было двух касаний. Это неважно.

Но что ты выпендриваешься? Подойди, пробей нормально. Зачем эти паузы? Кто виноват, если у футболиста нога поехала, кроме самого футболиста?

По-моему, его вина прямая, что он не забил пенальти. Я не сторонник этих ударов Паненки, этих передергиваний. Вот футбольный Бог и наказал его за эти выпендривания, да и нас всех тоже.

Два очка потеряли, а они потом могут быть очень значимы. А представьте ситуацию в финале кубка какого-нибудь?

Что, если бы там у него нога поехала, и команда осталась без победы, ни с чем? Ворота три метра высотой и семь метров шириной перед тобой.

Разбегись, да ударь со всей силы, если ты мастер. У меня никто паузу не делал, когда я работал, пенальти все забивали, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.

А что теперь делать со Станковичем?23214 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Московский комсомолец»
logoОлег Романцев
logoЭсекиэль Барко
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
