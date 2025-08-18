Вингер «Торпедо» Данилин забил «Уралу» прямым ударом с углового

Футболист «Торпедо» забил необычный гол.

Московский клуб обыграл «Урал » в 5-м туре PARI Первой лиги (1:0).

На 50-й минуте матча вингер автозаводцев Кирилл Данилин открыл счет, отправив мяч в ворота соперника прямым ударом с углового. Его гол стал победным