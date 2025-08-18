Вингер «Торпедо» Данилин забил «Уралу» прямым ударом с углового
Футболист «Торпедо» забил необычный гол.
Московский клуб обыграл «Урал» в 5-м туре PARI Первой лиги (1:0).
На 50-й минуте матча вингер автозаводцев Кирилл Данилин открыл счет, отправив мяч в ворота соперника прямым ударом с углового. Его гол стал победным
А что теперь делать со Станковичем?22130 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости