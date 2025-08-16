Футболисты «Марселя» поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна». Переводчик Де Дзерби сказал. «Нас обыгрывают, а мы деремся. Что это значит? Что у нас маленькие яйца»
Футболисты «Марселя» поругались в раздевалке после поражения от «Ренна».
Команда тренера Роберто Де Дзерби, играя в большинстве с первого тайма, уступила 0:1 в матче первого тура Лиги 1.
Как сообщает Get Football News France со ссылкой на RMC Sport and Ici Provence, после матча в раздевалке «Марселя» возникла напряженная обстановка.
«Было разочарование, вспышки гнева, несколько обменов репликами, но ничего такого, что меня удивило», – сообщил источник.
Переводчик Де Дзерби заявил в раздевалке на французском. «Нас обыгрывают на поле, а мы деремся друг с другом. Знаете, что это значит? Что у нас маленькие яйца. В Марселе нам нужны большие».
Главный тренер продолжил высказывание переводчика: «Это последний раз, когда такое произошло».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News France
