Футболисты «Марселя» поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна». Переводчик Де Дзерби сказал. «Нас обыгрывают, а мы деремся. Что это значит? Что у нас маленькие яйца»

Футболисты «Марселя» поругались в раздевалке после поражения от «Ренна».

Команда тренера Роберто Де Дзерби , играя в большинстве с первого тайма, уступила 0:1 в матче первого тура Лиги 1.

Как сообщает Get Football News France со ссылкой на RMC Sport and Ici Provence, после матча в раздевалке «Марселя» возникла напряженная обстановка.

«Было разочарование, вспышки гнева, несколько обменов репликами, но ничего такого, что меня удивило», – сообщил источник.

Переводчик Де Дзерби заявил в раздевалке на французском. «Нас обыгрывают на поле, а мы деремся друг с другом. Знаете, что это значит? Что у нас маленькие яйца. В Марселе нам нужны большие».

Главный тренер продолжил высказывание переводчика: «Это последний раз, когда такое произошло».