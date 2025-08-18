«Тоттенхэм» и Ромеро продлили контракт на 4 года. Аргентинец стал капитаном команды на прошлой неделе
Кристиан Ромеро продлил контракт с «Тоттенхэмом».
Лондонский клуб объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с 27-летним защитником.
По информации The Athletic, новый контракт аргентинского футболиста рассчитан до 2029 года. На прошлой неделе Ромеро стал капитаном команды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
