«Тоттенхэм» и Спенс подписали новый долгосрочный контракт
Джед Спенс подписал новый долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом».
Детали соглашения 25-летнего английского защитника не раскрываются.
Спенс перешел в «Тоттенхэм» из «Мидлсбро» в июле 2022 года. Он провел за клуб 42 матча и забил два гола. Подробная статистика выступлений Джеда – здесь.
