«Тоттенхэм» и Спенс подписали новый долгосрочный контракт

Джед Спенс подписал новый долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом».

Детали соглашения 25-летнего английского защитника не раскрываются.

Спенс перешел в «Тоттенхэм » из «Мидлсбро» в июле 2022 года. Он провел за клуб 42 матча и забил два гола. Подробная статистика выступлений Джеда – здесь .

Фото: x.com/SpursOfficial