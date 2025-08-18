Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)

«Акрон» планирует перенести в Саранск матч с «Локомотивом» в октябре.

Матч 13-го тура Мир РПЛ должен состояться 26 октября.

Как сообщает «Матч ТВ », «Акрон » намерен перенести матч на другой стадион из-за подготовки «Самара-Арены» к форуму «Россия – спортивная держава», который пройдет в Самаре 5–7 ноября.

Резервным для «Акрона» является стадион в Нижнем Новгороде, но 26 октября «Пари НН » принимает «Балтику». Наиболее вероятно, что тольяттинцы сыграют с «Локомотивом » на стадионе в Саранске.