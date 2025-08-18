  • Спортс
Шуманский вернется в общую группу ЦСКА на этой неделе: «Вторник-среда – примерные сроки»

Артем Шуманский вернется в общую группу ЦСКА на этой неделе.

Полузащитник из-за повреждения не выходил на поле с 27 июля, когда армейцы обыграли «Ахмат» (2:1).

«Восстановление проходит отлично, я думаю, что вторник-среда – примерные сроки.

На самом деле быстро восстановился, в понедельник будет последняя тренировка вне команды, затем тесты, посмотрим, как поведет себя нога – задняя поверхность бедра. От тестов зависит все.

Ориентируюсь, что на этой неделе буду заниматься в общей группе 100 процентов, плюс-минус день», – сказал Шуманский.

