Шуманский вернется в общую группу ЦСКА на этой неделе: «Вторник-среда – примерные сроки»
Артем Шуманский вернется в общую группу ЦСКА на этой неделе.
Полузащитник из-за повреждения не выходил на поле с 27 июля, когда армейцы обыграли «Ахмат» (2:1).
«Восстановление проходит отлично, я думаю, что вторник-среда – примерные сроки.
На самом деле быстро восстановился, в понедельник будет последняя тренировка вне команды, затем тесты, посмотрим, как поведет себя нога – задняя поверхность бедра. От тестов зависит все.
Ориентируюсь, что на этой неделе буду заниматься в общей группе 100 процентов, плюс-минус день», – сказал Шуманский.
А что теперь делать со Станковичем?20377 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
