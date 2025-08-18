Тюкавин о восстановлении от травмы: «В сентябре появлюсь в официальной игре, надеюсь. Тренируюсь с командой – остается вспомнить, как принимать мяч и открываться»
Константин Тюкавин рассчитывает сыграть за «Динамо» в сентябре.
Нападающий продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки колена, полученной в начале марта.
«С восстановлением все нормально, тренируюсь с командой последнюю неделю в общей группе.
Так что остается сейчас вспомнить, как принимать мяч, как открываться.
Надеюсь, что в сентябре уже появлюсь в официальной игре. Но не раньше», – сказал форвард «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
