  Тюкавин о восстановлении от травмы: «В сентябре появлюсь в официальной игре, надеюсь. Тренируюсь с командой – остается вспомнить, как принимать мяч и открываться»
2

Тюкавин о восстановлении от травмы: «В сентябре появлюсь в официальной игре, надеюсь. Тренируюсь с командой – остается вспомнить, как принимать мяч и открываться»

Константин Тюкавин рассчитывает сыграть за «Динамо» в сентябре.

Нападающий продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки колена, полученной в начале марта.

«С восстановлением все нормально, тренируюсь с командой последнюю неделю в общей группе.

Так что остается сейчас вспомнить, как принимать мяч, как открываться.

Надеюсь, что в сентябре уже появлюсь в официальной игре. Но не раньше», – сказал форвард «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
