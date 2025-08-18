Карпин о Миранчуке в расширенном составе сборной: «Мы знаем потенциал футболистов, которые не так часто играют. Это касается и Антона»
Сегодня был объявлен расширенный состав национальной команды на матчи с Иорданией и Катаром в сентябре.
– Обращает на себя внимание присутствие в списке Антона Миранчука, сейчас много слухов вокруг его будущего. Его включение – это определенный жест поддержки?
– Как я ранее сказал, зная потенциал тех или иных футболистов, которые не так часто играют, включаем их в состав.
Это касается как Антона Миранчука, так и ряда других игроков, например, из «Зенита», – сказал главный тренер сборной России.
В «Сьоне» сообщили, что Миранчук не играет из-за переговоров по будущему трансферу, а не из-за травмы: «Если бы эти переговоры не велись, он бы играл»
Карпин хочет видеть Антона Миранчука в «Динамо», Бувач против. Клуб откладывает сделку из-за позиции спортдиректора (Иван Карпов)