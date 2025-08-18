  • Спортс
  • Слуцкий сдает недвижимость в ОАЭ: «Проценты меньше, чем предлагали, но 7-8% годовых – неплохо. Хотелось пассивный доход для содержания школы»
40

Леонид Слуцкий рассказал, что у него есть недвижимость в ОАЭ.

– У меня есть недвижимость в ОАЭ, потому что рынок кажется очень прогрессивным.

Когда я приобретал недвижимость, и мне говорили возможные проценты от аренды этих квартир, то все на деле оказалось гораздо меньше, чем предлагалось. Хотя я обращался к крупным компаниям, которые имеют большой опыт, которые рекомендовали, которые разбираются в локации, в договоре были прописаны гарантии, что не меньше 10% годовых, обсуждалось, посуточно будет сдаваться или в долгую. На бумаге было супер.

Два года сдаю квартиру и понимаю, что 10% годовых нет и в помине. Все гораздо меньше, гораздо нестабильнее. И так почти во всем. Вы сейчас думаете: сидит идиот, доверился черт знает кому. Но я шел к специалистам, которые на рынке имеют подтвержденное гарантированное качество. Это большие компании с огромным оборотом.

Но по факту получается не так, как ты мыслишь. Я не получаю той доходности, которая была анонсирована. Но та же доходность 7-8% годовых – так понимаю, это тоже достаточно неплохо.

– Это единственная инвестиция в качестве зарубежной недвижимости? Что сподвигло сделать такую инвестицию?

– В идеале хотелось, чтобы у меня был пассивный доход, который помогал мне гарантированно содержать школу.

Ты общаешься с людьми, имеешь большое количество знакомств. Ты пытаешься разложить яйца по разным корзинам. У меня есть депозиты в России, история с квартирами, есть с партнерами бизнес в такси, я купил две машины, которые работают в такси в Дубае. И тоже были анонсированы одни доходы, а на деле – совсем другие.

Ты пытаешься что-то сделать на примитивном очень уровне. Я не могу в это вникать, тратить много времени на это, у меня есть другие задачи. Но то, что тебе предлагается, говорится, как правило, не совпадает с реальностью. Но я к этому привык, отношусь философски, – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий.

Бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России содержит детскую футбольную школу в Волгограде. Он также построил стадион.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: канал «Smarent Pro недвижимость» на YouTube
