Санчо отказался переходить в «Рому». «МЮ» был согласен продать вингера за 20 млн фунтов

Джейдон Санчо не перейдет в «Рому».

Ранее сообщалось , что «МЮ» и «Рома» согласовали трансфер вингера за 20 млн фунтов.

Однако, по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, вингер «Манчестер Юнайтед» не принял предложение римлян и отказался от трансфера.

В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды в «Челси», набрав 15 (5+10) очков по системе «гол+пас» в 42 матчах во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь .