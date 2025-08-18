  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Санчо отказался переходить в «Рому». «МЮ» был согласен продать вингера за 20 млн фунтов
20

Санчо отказался переходить в «Рому». «МЮ» был согласен продать вингера за 20 млн фунтов

Джейдон Санчо не перейдет в «Рому».

Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Рома» согласовали трансфер вингера за 20 млн фунтов.

Однако, по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, вингер «Манчестер Юнайтед» не принял предложение римлян и отказался от трансфера.

В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды в «Челси», набрав 15 (5+10) очков по системе «гол+пас» в 42 матчах во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

А что теперь делать со Станковичем?19146 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoДжейдон Санчо
logoМанчестер Юнайтед
logoсерия А Италия
logoРома
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА предложил 10 млн евро за Бельтрана. «Фиорентина» согласилась, форвард взял 48 часов на размышления (Пабло Оливейра)
88 минут назад
Агент Захаряна: «Арсен чувствует себя оптимально, ничего не болит. Готовится к матчу с «Эспаньолом»
614 минут назад
Депутат Свищев про комментатора Боярского: «Оскорблять женщин никто не вправе. Они ничем не отличаются от мужчин, а иногда качественнее судят. Наказание должно быть неминуемо»
718 минут назад
Гендиректор «Динамо»: «Нас беспокоит игра в атаке и плохая реализация, как и игра команды в целом. Возвращение Тюкавина должно положительно повлиять»
825 минут назад
«Ман Сити» хочет 25 млн за Эдерсона от «Галатасарая». Переговоры по вратарю продолжаются
544 минуты назад
Депутат Журова про комментатора Боярского: «В России мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Это сексизм и оскорбление. Он побоялся бы мужчину так оскорбить в эфире»
4544 минуты назад
«Реал» может предложить за Конате 20-25 млн евро, «Ливерпуль» хочет 50 млн (As)
2758 минут назад
Слуцкий сдает недвижимость в ОАЭ: «Проценты меньше, чем предлагали, но 7-8% годовых – неплохо. Хотелось пассивный доход для содержания школы»
40сегодня, 09:40
Валерий Газзаев: «Динамо» с таким ресурсом не имеет права быть во второй части таблицы. Все ждали борьбы за титул – я говорил, что для этого надо делать ставку на тренера с трофеями»
22сегодня, 09:27
Круговой о желтой за симуляцию после подката Лещука: «Удивился, я ничего не просил. Посмотрел повтор – контакт был. Лапочкин сказал, что вратаря должны были удалить»
17сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Пэлас» хочет найти замену Эзе перед продажей в «Тоттенхэм». Рассматриваются Цолис из «Брюгге» и Эль-Ханнус из «Лестера» (Sky Sports)
2 минуты назад
Врач ЦСКА Безуглов о Луневе и жевательном табаке: «В ЦСКА такого нет и быть не может»
420 минут назад
Кубок Италии. «Удинезе» примет «Каррарезе», «Торино» против «Модены»
921 минуту назад
Гладилин о «Спартаке»: «Об отставке Станковича говорить не надо. Нужно вернуть игру, которая была осенью. Еще ничего не потеряно, потенциал огромный»
331 минуту назад
«Ноттингем» за 31,5 млн евро купил лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо
36 минут назадФото
КДК рассмотрит высказывания Морено о судействе после матча с «Краснодаром». Тренер «Сочи» приглашен на заседание
238 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Уралом»
1450 минут назад
«Севилья» отдала Мира в аренду в «Эльче» до конца сезона с правом выкупа
51 минуту назадФото
«Барсе» предложили Павара, агент защитника «Интера» встречался с Лапортой. Трансфер маловероятен из-за финансовой ситуации каталонцев (Diario Sport)
155 минут назад
«Сантос» уволил тренера Шавьера после 0:6 от «Васко». Вместо него могут назначить Сампаоли
6сегодня, 09:45