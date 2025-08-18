Санчо отказался переходить в «Рому». «МЮ» был согласен продать вингера за 20 млн фунтов
Джейдон Санчо не перейдет в «Рому».
Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Рома» согласовали трансфер вингера за 20 млн фунтов.
Однако, по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, вингер «Манчестер Юнайтед» не принял предложение римлян и отказался от трансфера.
В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды в «Челси», набрав 15 (5+10) очков по системе «гол+пас» в 42 матчах во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
