Гафин о «Динамо»: «У Лички был футбол с максимальным креном на атаку, а у Карпина – попытка сбалансировать игру»

Дмитрий Гафин сравнил игру «Динамо» при Валерии Карпине и Марцеле Личке.

Карпин возглавил бело-голубых этим летом. Московский клуб после 5 туров набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Вижу различия игры команды при Карпине и Личке .

У Марцела футбол был с максимальным креном на атаку, а у Карпина – попытка сбалансировать игру», – сказал председатель совета директоров «Динамо ».