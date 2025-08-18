Гафин о «Динамо»: «У Лички был футбол с максимальным креном на атаку, а у Карпина – попытка сбалансировать игру»
Дмитрий Гафин сравнил игру «Динамо» при Валерии Карпине и Марцеле Личке.
Карпин возглавил бело-голубых этим летом. Московский клуб после 5 туров набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.
«Вижу различия игры команды при Карпине и Личке.
У Марцела футбол был с максимальным креном на атаку, а у Карпина – попытка сбалансировать игру», – сказал председатель совета директоров «Динамо».
А что теперь делать со Станковичем?18748 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости