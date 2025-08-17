«Динамо» не побеждает 4 матча – это худшая серия с 2023 года. У команды Карпина 3 поражения и ничья в августе
«Динамо» еще ни разу не победило в текущем месяце.
Команда тренера Валерия Карпина сегодня уступила ЦСКА на своем поле в 5-м туре Мир РПЛ – 1:3.
13 августа она была разгромлена «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России, 10-го разделила очки с «Сочи» (1:1) в чемпионате, 2-го уступила «быкам» в РПЛ.
В последний раз серия из четырех матчей без побед у «Динамо» была осенью 2023 года.
23 августа московский клуб примет «Пари НН».
А что теперь делать со Станковичем?12431 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
