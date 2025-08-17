  • Спортс
  • Невилл считает, что Салиба не фолил на Байындыре в момент гола «Арсенала»: «Вратарь должен играть жестче, быть сильнее. Мяч прошел сквозь руки Алтая»
3

Невилл считает, что Салиба не фолил на Байындыре в момент гола «Арсенала»: «Вратарь должен играть жестче, быть сильнее. Мяч прошел сквозь руки Алтая»

Гари Невилл заявил, что Вильям Салиба не нарушал правила на Алтае Байындыре.

«МЮ» принимает «Арсенал» в 1-м туре АПЛ. Счет на 13-й минуте открыл Риккардо Калафьори после ошибки голкипера «МЮ» – Байындыр не зафиксировал летящий мяч. Турок жаловался на нарушение со стороны Салиба.  

«Вратарь должен был сыграть жестче. Он будет жаловаться, что его толкнули. Перед ним был игрок, там много толчков и борьбы, но он обязан быть сильнее.

Я не думаю, что Салиба сделал что-то неправильно – мяч просто прошел сквозь руки Байындыра, и Калафьори оказался в правильном месте», – сказал бывший защитник «МЮ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
