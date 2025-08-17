Невилл считает, что Салиба не фолил на Байындыре в момент гола «Арсенала»: «Вратарь должен играть жестче, быть сильнее. Мяч прошел сквозь руки Алтая»

Гари Невилл заявил, что Вильям Салиба не нарушал правила на Алтае Байындыре.

«МЮ» принимает «Арсенал » в 1-м туре АПЛ . Счет на 13-й минуте открыл Риккардо Калафьори после ошибки голкипера «МЮ» – Байындыр не зафиксировал летящий мяч. Турок жаловался на нарушение со стороны Салиба .

«Вратарь должен был сыграть жестче. Он будет жаловаться, что его толкнули. Перед ним был игрок, там много толчков и борьбы, но он обязан быть сильнее.

Я не думаю, что Салиба сделал что-то неправильно – мяч просто прошел сквозь руки Байындыра, и Калафьори оказался в правильном месте», – сказал бывший защитник «МЮ ».