«Челси» извинился перед фанатами за сбой в билетной системе – тысячи людей стояли в очередях перед стартом матча с «Пэлас»
Команды играют (0:0, второй тайм) в 1-м туре АПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Тысячи болельщиков столкнулись с длинными очередями у стадиона «Стэмфорд Бридж» из-за многочисленных проблем с билетным приложением. Пользователи сообщили, что их билеты исчезли из приложения незадолго до начала матча, пишет talkSPORT.
«Клубу известно о некоторых проблемах с билетной системой, возникших примерно в течение 30 минут перед сегодняшним матчем Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось.
Мы приносим извинения болельщикам, которых это коснулось, и благодарим их за терпение.
Проблема была решена, и все болельщики с билетами благополучно добрались до стадиона к началу матча», – говорится в заявлении «Челси».