«Челси» извинился перед фанатами за сбой в билетной системе – тысячи людей стояли в очередях перед стартом матча с «Пэлас»

«Челси» извинился за проблемы с билетами перед началом матча с «Кристал Пэлас».

Команды играют (0:0, второй тайм) в 1-м туре АПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тысячи болельщиков столкнулись с длинными очередями у стадиона «Стэмфорд Бридж » из-за многочисленных проблем с билетным приложением. Пользователи сообщили, что их билеты исчезли из приложения незадолго до начала матча, пишет talkSPORT.

«Клубу известно о некоторых проблемах с билетной системой, возникших примерно в течение 30 минут перед сегодняшним матчем Премьер-лиги против «Кристал Пэлас ». Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Мы приносим извинения болельщикам, которых это коснулось, и благодарим их за терпение.

Проблема была решена, и все болельщики с билетами благополучно добрались до стадиона к началу матча», – говорится в заявлении «Челси ».