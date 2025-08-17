АПЛ об отмене гола Эзэ против «Челси»: «Гехи находился менее чем в метре от стенки в момент штрафного. Это свободный удар»
Арбитры объяснили отмену гола «Кристал Пэлас» в ворота «Челси».
Команды играют (0:0, перерыв) в 1-м туре АПЛ. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 13-й минуте гол со штрафного забил атакующий полузащитник «Пэлас» Эберечи Эзе.
Однако главный арбитр Даррен Инглэнд при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за фола на хавбеке Мойсесе Кайседо в стенке со стороны защитника Марка Гехи.
«Просмотр показал, что Марк Гехи находился менее чем в одном метре от стенки в момент удара.
Следовательно, это свободный удар и отмененный гол», – передает сообщение судей матч-центр АПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер матч-центра АПЛ
