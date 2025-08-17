Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения»

Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в игре Ла Лиги с «Барсой» (0:3).

На 23-й минуте вингер «блауграны» Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову защитника «Мальорки» Антонио Раильо , который упал на газон и долго не поднимался. Мяч подхватил Ферран Торрес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол.

«Мы видели это [непоследовательное судейство] на протяжении всего матча, хотя на прошлой неделе [на встрече с судейским корпусом] нам объясняли, что после попадания мяча в голову игру нужно останавливать. И арбитр уже поднес свисток ко рту. Мы все подумали, что он свистнет, но, к всеобщему изумлению, он засчитал гол. Я не очень это понимаю. Он [арбитр] сказал, что у игрока не было головокружения.

Жаль, что так вышло – [из-за остановок] матч, по сути, длился 20 с чем-то минут. И мне понятна реакция команды и болельщиков во втором тайме. В первую очередь нам не понравилась трактовка судейских решений – она не была единой, и это злит», – сказал Хагоба Аррасате .