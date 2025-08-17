  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения»
11

Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения»

Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в игре Ла Лиги с «Барсой» (0:3).

На 23-й минуте вингер «блауграны» Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову защитника «Мальорки» Антонио Раильо, который упал на газон и долго не поднимался. Мяч подхватил Ферран Торрес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол.

«Мы видели это [непоследовательное судейство] на протяжении всего матча, хотя на прошлой неделе [на встрече с судейским корпусом] нам объясняли, что после попадания мяча в голову игру нужно останавливать. И арбитр уже поднес свисток ко рту. Мы все подумали, что он свистнет, но, к всеобщему изумлению, он засчитал гол. Я не очень это понимаю. Он [арбитр] сказал, что у игрока не было головокружения.

Жаль, что так вышло – [из-за остановок] матч, по сути, длился 20 с чем-то минут. И мне понятна реакция команды и болельщиков во втором тайме. В первую очередь нам не понравилась трактовка судейских решений – она не была единой, и это злит», – сказал Хагоба Аррасате.

А что теперь делать со Станковичем?6062 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoБарселона
logoМальорка
logoХагоба Аррасате
logoсудьи
logoАнтонио Раильо
Хосе Мунуэра Монтеро
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Мальорки» Раильо о голе Феррана: «Если ты падаешь на газон при попадании в голову, игра должна быть остановлена. Игроки «Барсы» говорили, что они не виноваты»
27вчера, 20:08
Экс-судья Бурруль о голе Феррана: «Решение судьи непрофессионально, остановить матч было бы самым логичным. Раильо лежит на газоне, игроки «Мальорки» остановились»
30вчера, 19:05
Экс-арбитр Барренечеа Монтеро про гол Феррана «Мальорке»: «Здесь не о чем спорить. Судья полагал, что Раильо симулировал, и разрешил продолжить игру»
9вчера, 18:45
Главные новости
МЛС. Гол Месси принес победу «Интер Майами» над «Гэлакси», «Атланта» Миранчука проиграла «Колорадо», «Канзас Сити» Шапи – «Орландо»
139 минут назад
Миранчук забил в 3-м матче подряд. У хавбека 6 голов в 8 последних играх за «Атланту»
11сегодня, 02:48
Семак о 7 пропущенных голах в 5 играх РПЛ: «Линия обороны «Зенита» не смотрится монолитной стеной. Нет основной связки Нино — Эракович»
8сегодня, 02:07
Месси забил победный гол в матче с «Гэлакси» – после выхода на замену и пропуска 2 игр из-за травмы. У форварда «Интер Майами» 25+10 в 32 встречах сезона
36сегодня, 01:51
Алан Ширер, Киран Триппьер и Александр Митрович – какой клуб АПЛ их объединяет?
вчера, 22:30Тесты и игры
Энрике о целях «ПСЖ»: «Надеемся, что сможем выиграть все трофеи. Нам нужно нацеливаться на 2-ю победу в ЛЧ. Это будет сложно, но такой менталитет – это нормально»
8вчера, 21:55
Ла Лига стартовала! «Барселона» разгромила «Мальорку», «Валенсия» и «Сосьедад» Захаряна сыграли вничью, «Реал» встретится с «Осасуной» во вторник
162вчера, 21:30
Черчесов про Кадырова на матче «Ахмата»: «Он очень любит футбол, сам хорошо играет. Надеемся, что мы его будем радовать»
27вчера, 21:20
Талалаев на вопрос о Батракове: «Хватит про него. Вы его видели сегодня? Он лежал больше, чем вся команда «Балтики»
80вчера, 21:10
Лапочкин считает назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом» ошибочным: «Умяров успевает первым сыграть в матч, но дальше происходит просто контакт, нет удара, ничего нет»
50вчера, 21:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
22 минуты назад
Станкович об игре Жедсона против «Зенита»: «Футболист топ-уровня. Он принесет «Спартаку» много пользы в будущем»
234 минуты назад
«Рубин» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 15:45
250 минут назад
«Зенит» пока не справляется с психологическим давлением. «Спартак» был заряжен и быстрее, а у гостей было больше академизма». Непомнящий про 2:2 на «Лукойл Арене»
5сегодня, 03:17
«Акрон» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
2сегодня, 03:00
Трапп переходит из «Айнтрахта» в «Париж» за 1 млн евро
2сегодня, 02:36
«Спартак» был собран, а «Зенит» пустой. Такой плохой команды Семака не видел давно на уровне таких матчей». Шикунов после 2:2 на «Лукойл Арене»
3сегодня, 02:22
«У Станковича и Семака 2-3 игры в запасе, чтобы исправиться. Позиции обоих пошатываются». Булыкин о тренерах «Спартака» и «Зенита»
3сегодня, 01:31
Адиев о 1-м поражении «Крыльев» в сезоне: «Ахмат» — с победой. Бобровский — топ»
2сегодня, 01:18
Талалаев об 1:1 с «Локо»: «До игры был абсолютно уверен, что «Балтика» победит. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами»
9вчера, 21:57